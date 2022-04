André POINTET

Véritable « Bed and Breakfast » à la française, nos chambres d’Hôtes nous permettent d’accueillir nos hôtes chez nous, « en amis », pour une ou plusieurs nuits lors de week-end, vacances, déplacements familiaux, professionnels, culturels, sportifs, en famille, entre amis, entre collaborateurs ou seul.



Convivialité et disponibilité sont donc au rendez-vous de cette formule qui comprend, outre l’hébergement pour la nuit, le service du petit-déjeuner.



Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre charmante maison d’Hôtes « A la Grenouille » Nos suites d’hôtes de charmes aménagées dans une ancienne maison en pierres située à Bellignat dans un écrin de verdure au cœur du village. Nous sommes ouvert toute l’année.



Bellignat est situé au nord du département de l'Ain, dans le Haut Bugey, au sud d'Oyonnax, au centre de la Plastic Vallée, encadrée par le massifs du Jura. La commune, qui s'étend sur 784 hectares, a une altitude qui varie entre 516 et 913 mètres.



À l'origine, le territoire de la commune était marécageux. C'est pourquoi ses habitants sont encore appelés aujourd'hui les Renouillus





27 mai 1959.

Je suis me suis marié à Nadine en 1981, elle est mandataire immobilier A la Lucarne de l'Immobilier, http://www.alalucarne.com/ , comptable et gère nos chambres d'hôtes https://www.facebook.com/pages/Chambres-dH%C3%B4tes-A-la-Grenouille/390378501069946?ref=tn_tnmn



Nos filles, Aurélie née en 1987 à obtenue une licence de Management sécurité/ environnement., après un BTS de Gestion de PME/PMI, elle vient d'acquèrir et vient de réhabiliter un immeuble de 4 logements locatifs, sa soeur Emilie née en 1989, a obtenue le BTS de Gestion de PME/PMI est maman de notre petite fille Maÿlie depuis le 20 février 2012.

.







Mes compétences :

moto

Nature