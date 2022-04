De La Gournerie FRANCK

Bonjour et merci de visiter mon profil,



Je suis le gérant de la SARL FDLG COURTAGE, , société de courtage en prêt immobilier et de renégociation de prêt , implanté à Sainte-Pazanne, commune située entre Nantes et Pornic.



Je travaille sur l'ensemble des communes du Pays de Retz auprès d'une clientèle d'accédant à la propriété et d'investisseurs.



Je suis partenaires de l'ensemble des banques,je travaille sans frais de courtage(0€frais) étant rémunérer directement par les Banques et je me déplace pour les rendez vous.



Mes compétences :

Courtage

Financement de projet

Crédit immobilier