De La ORANGE

* Évaluer la faisabilité du projet,

* Assumer la responsabilité de la gestion des processus,

* Évaluer et analyser les problèmes opérationnels et de les résoudre,

* Évaluer la faisabilité technique,

* Structurer et faire la synthèse de l’information à véhiculer,

* Vulgariser l’information à diffuser,

* Diriger des ressources multidisciplinaires dans un contexte collaboratif et opérationnel,

* Gérer le projet par des outils de gestion appropriés,

* Réaliser le contrôle de la qualité

-------------

Vous souhaitez :

• mesurer vos performances, votre positionnement concurrentiel

• renforcer l'image et la visibilité de votre organisation

• créer, restructurer, déployer et promouvoir votre offre au Maroc ou à l’étranger

-------------

Méthodes d'intervention.

Diagnostic, recommandation, pilotage et suivi :

• vous écouter, observer, analyser votre environnement et vos enjeux

• clarifier la situation, définir objectifs et ressources, définir stratégie et tactique opérationnelle

• présenter et piloter les actions, déployer les procédures opérationnelles

• contrôler, assurer le reporting, recommander des ajustements.

-------------

L’esprit Conseil c'est mobiliser votre pro activité, vous guider et optimiser vos leviers de compétitivité...

La proximité nécessaire pour :

• communiquer tout au long du projet, en toute transparence.

• valider régulièrement la progression du projet avec l'ensemble des acteurs

-------------

Parce que votre réussite n’est pas standard.

En construisant avec vous les axes de développement adaptés à votre organisation, à votre métier, à vos marchés spécifiques. Nous nous adaptons ainsi à vos enjeux du moment et définissons vos justes moyens.

-------------

Nous développons pour vous et avec vous des outils prêts à appliquer.

Nos méthodes de validation continue et de participation active allient pragmatisme et cohérence. Les outils livrés en fin de projet ou de formation vous permettront de mettre immédiatement à profit vos plans d'action et vos nouvelles compétences dans votre organisation.

-------------

Appui Terrain

Déployer vos plans d'action.

Vous souhaitez :

• réaliser une étude de marché

• tester un marché pilote

• mettre en place une veille efficace

• gérer un projet de développement

• présenter de nouvelles offres à vos équipes

• prospecter, organiser et promouvoir un événement ponctuel.....

-------------

Méthodes d'intervention.

Notre équipe conseil entre en action pour compléter votre organisation.

A votre écoute, nous définissons les planning et modalités d’intervention.

Faites appel à notre force de vente ou de marketing supplétive :

• dans vos locaux, auprès de vos équipes.

• sur le terrain, auprès de vos fournisseurs, clients et partenaires

• au Maroc ou à l’étranger.

-------------

Agir pour vous et avec vous en totale cohérence avec votre projet, le travail collaboratif garantit et implique une grande cohérence entre projet et actions.

Notre expérience des gestions de projet nous permet d’établir et de maintenir à chaque étape, une cohérence entre objectifs stratégiques et action sur le terrain.Grâce à une solide coordination avec vos équipes, votre projet prend toute sa dimension au sein de votre organisation, pour en devenir une clé de performance.