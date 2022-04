De Leissègues CHRISTOPHE

15 années d'expérience dans les services et la relation clients BtoB.

- développement commercial et relations clients BtoB,

- développement international, conduite de projets transverses

- conduite de projets clients (motivation, reconnaissance, CRM & fidélisation) et maitrise d'ouvrage (MOA) de projets informatiques,

- animation et coordination d'équipe (10-20 pers.) ou de réseau,

- gestion financière et budgétaire, P&L clients







Mes compétences :

Gestion de projets transverses

Gestion de projets internationaux

Développement commercial

Marketing opérationnel

Gestion d'équipes composée de chef de projets

Gestion de budget prévisionnel