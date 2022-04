De Los Santos JEAN CARLOS

Ayant une large expérience dans le domaine de luxe pour avoir essentiellement travaille dans la vente avec une clientèle international et la hôtellerie de luxe , je pense pouvoir correspondre à vos critères de sélection.

Je suis de nature sérieuse et dynamique et mes qualités d’investigations dans le travail, je pense vous satisferons. pour moi

clientèle sont ma obsession. mon objectif est de l’accueillir, le surprendre, le séduire et le servir, le fidéliser en lui offrant le meilleur choix de produits, la meilleure mise en scène, les meilleurs services associés a cet besoin pour une expérience d’achat inédite.



Mes compétences :

Formation Clientèle internacionale GL 2013 Formati