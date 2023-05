De MARIE ( LUCA)

Responsable logistique passionnée par son métier, j'ai commencé ma carrière en travaillant aux côtés de mon père dans l'entreprise familiale. Pendant plus de 10 ans, j'ai été responsable de la gestion des stocks et de l'approvisionnement, ainsi que de la coordination de la chaîne logistique pour plusieurs clients de l'entreprise.



Ma mission était de veiller à la bonne gestion des flux de marchandises, en optimisant les délais de livraison et en garantissant la qualité des produits livrés. J'ai également eu à superviser une équipe de magasiniers et de préparateurs de commandes, en les motivant et en les formant pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.



Au fil des années, j'ai acquis de solides compétences en planification et en organisation, ainsi qu'en négociation avec les fournisseurs. J'ai également développé une expertise dans l'utilisation des outils informatiques dédiés à la logistique, tels que les logiciels de gestion de stocks et de transport.



Pour évoluer dans ma carrière, j'ai choisi de sortir de ma zone de confort en quittant l'entreprise familiale pour rejoindre une société de transport international en tant que responsable logistique. Dans cette entreprise, j'ai travaillé sur des projets de grande envergure, en coordonnant les opérations de transport de marchandises sur plusieurs continents.