De Sousa DANIEL

Vous n’avez pas les moyen ni le personnel qualifié pour vos projets, innovation , R&D

Vous souhaiter externaliser vos études, Nous vous offre nos services



Notre société, 20 ans d’existence, spécialisée dans le domaine de la conception / industrialisation de biens d’équipement (maison, santé, loisirs) s’est récemment renforcée en intégrant une compétence d’étude et de fabrication électronique.

Elle souhaite désormais élargir son spectre client en proposant une offre complète :

Etude/Industrialisation avec des compétences Mécanique & Electronique

Prendre la responsabilité de l’assemblage et la production du produit développé (Petite/Moyenne série)



• Nous créons, réalisons ou produisons vos produits à partir de votre cahier des charges, vos plans ou simplement par rapport à votre besoin.



• Nous travaillons aussi bien en local qu'en national et international.

À l’écoute de nos clients, nous mettons tout en œuvre pour nous adapter à vos besoins et vous proposer des solutions performantes et fiables, à des prix justes.



N’hésitez pas à tester notre équipe et nos compétences !



Plasturgie, conception moule, machine spéciale,



Porteur de Projets innovants rechercher des associés, collaborateurs, toute personne qui souhaite s’investir dans une création d’entreprise (BE R&D) Made in FRANCE



Prix de l’Entrepreneur Edition 2017 organisé par le GRAND PARIS SEINE & OISE #macomurbaine

J'ai remporté le Prix de l’Expérimentation : pour la conception d'un broyeur plastique individuel destiné aussi bien aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités...



Mes compétences :

Moteur thermique

Ingéniérie

Recherche

Economie d'énergie