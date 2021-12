Dean GOUEL (GOUEL)

Ma mission, mettre en œuvre la politique de développement des technologies de l'information et de la communication et participer à la politique de valorisation de la recherche et à la diffusion des savoirs



Passionné par l'accompagnement au changement et l'amélioration des individus, j'ai pour ambition d’accompagner les personnes désireuses de faire évoluer leurs compétences afin de réaliser leur souhait.

Au cours de mes deux années de formation en Master, j'ai acquis des compétences et des connaissances nécessaires pour cela.

De plus, les conditions dans lesquels cette formation s'est déroulée ( deux ans quasiment en ligne ) m'a permis de mesurer les difficultés que peuvent rencontrer les apprenants, lorsqu'ils doivent évoluer dans un environnement numérique.

Dans un contexte où le domaine de la formation en général, et de la formation continue en particulier, s'expose à des changements dans la sphère politique, social et économique, je suis à la recherche d'opportunités pour déployer mes compétences dans le domaine de la remédiation de la formation en ligne ou hybride. Je me tiens au courant de l'actualité dans ce domaine afin d'analyser les conséquences des nouveautés (juridiques, techniques, pédagogiques etc...).



"Jeune diplômé" d'un Master Médiation Numérique et Ingénierie Pédagogique, ma formation à distance m'a permis de voir et de savoir corriger des problèmes liés notamment aux difficultés que peut rencontrer un apprenant lors d'une formation en ligne. Mais aussi d'apprendre les concepts essentiels à la conception d'une formation, que ce soit au niveau du dispositif pédagogique, de la scénarisation ou de l'accompagnement de l'apprenant. Je m'intéresse entre autres aux serious games, aux neurosciences et à la psychologie cognitive afin de rendre la formation le plus personnalisable et efficace possible.



Grâce à cela, et à un stage pratique de 3 mois qui m'a permis de cerner les différents enjeux de la formation d'un point de vue économique et politique des entreprises, je suis apte à analyser les besoins et valoriser des productions pédagogiques numériques.

Ce stage, s'est déroulé au sein du Service Formation Continue Courte de Montpellier SupAgro, m'a permis d'aborder le monde du travail dans le domaine de la formation. J'ai ainsi été sensibilisé, entre autre, à la politique de la formation continue et ses enjeux dans le monde du travail en France, la norme ISO 9001 dans une démarche de qualité, à l'étude de faisabilité dans le cadre d'un projet de remédiation.



Mes compétences :

Processus et mécanisme d'apprentissage

Tice

E-learning

Ingénierie pédagogique

Tutorat

Scénari chain

Microsoft Office

Storyline 2

Psychologie Cognitive

XMIND

Plateforme d'enseignement à distance

Ergonomie