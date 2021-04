Stéphanie LE MERRE

- Depuis Janvier 2019 : Chargée d'études Eau et Environnement au bureau d'étude Dejante Pays d'Oc à Albi



Mes compétences :

Eau potable

Gestion des eaux pluviales

Rédaction dossiers réglementaires et dossiers sanitaires

Hydrologie/Hydrogéologie

Gestion de l'eau

Évaluation environnementale

Droit de l'environnement

Outils informatiques: Word, Excel, Powerpoint



Autres compétences:

Gestion de projet

Milieux littoraux et marins

Droit public

Géomorphologie

Pêche et aquaculture

Zones humides et milieux aquatiques