Patrick MICHEL

A votre service, je mets quarante ans d'expérience dans l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes en France et à l'international.

J'accompagne vos projets pour éviter et réduire leurs impacts sur l'environnement et les rendre compatibles avec les principes du développement durable.



Politiques et stratégies environnementales

Evaluations environnementales des projets, plans et programmes,

Gestion intégrée des zones côtières

Formation



Mes compétences :

Ingénierie règlementaire

Evaluation environnementale

Formation



https://patrickmichelur.wixsite.com/ultima-ratio