Déborah ALIANE

Mes expériences professionnelles me permettent de travailler sur différents marchés du secteur banque-assurance.

En effet, j’ai travaillé sur les marchés des particuliers, de la gestion de patrimoine et des collectivités locales.

Gestionnaire, puis chargée de clientèle au sein de Dexia Crédit Local, j’ai effectué la commercialisation, la gestion et le suivi de contrats de financement et de refinancement pour une clientèle de collectivités locales.

Assistante commerciale auprès d’UAF Patrimoine (marque de PREDICA) pendant 2 ans, j’étais un appui commercial et technique pour des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Je m’assurais également de la bonne réalisation des opérations sur les contrats d’assurance vie par les gestionnaires.

Actuellement Gestionnaire Back Office pour un cabinet de gestion de Patrimoine de la région rennaise, je veille au respect des obligations règlementaires du cabinet et aide les conseillers en gestion de patrimoine dans leur travail quotidien.

Grâce à ces expériences professionnelles, je maîtrise avec aisance une relation clientèle par téléphone et j’assure un suivi de qualité des dossiers en respectant les règles internes. Ces expériences m’ont également appris à être réactive et à apprécier le travail d’équipe.

Organisée, dotée de capacités d’analyse et de synthèse, je suis également reconnue pour mon dynamisme, mon adaptabilité et mon sens du service client.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assurance

Banque

Banque assurance

Commerciale

Danse

Danse orientale

Finance

Littérature