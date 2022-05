Lionel AUDEBERT

Http://www.la-coaching.com/ - Membre associé accrédité de la Société Française de Coaching.



Plus de 12 années en entreprise dans des fonctions d'encadrement d'équipe et ressources humaines (DRH), 20 ans dans le conseil en ressources humaines. Plus de 4000 heures de coaching.



J'interviens aujourd'hui auprès de professionnels pour :



• Le développement des compétences managériales, la prise de poste,

• L'accompagnement sur un enjeu fort ou des changements importants,

• La cohésion d'équipe (codir, associés, service),

• La prise de recul pour évaluer actions, ressources, motivations, etc.,

• La gestion du stress, du temps, des motivations,

• La recherche d'un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privé

• La définition d'une évolution professionnelle, la recherche d'emploi, outplacement, etc...



Maître Praticien PNL

Certifié de l'Institut Français de l'Ennéagramme ®

3éme Cycle Gestion des Ressources Humaines et Droit Social



Mes compétences :

Coach

Coaching

Accompagnement

Formation