Lionel AUDEBERT

Suite à une formation par alternance dans le domaine des risques industriels, j'ai effectué un CDD au Port Autonome Nantes St Nazaire en tant que chargé de sécurité. En 2002, j'ai intégré Bureau Veritas en tant qu'ingénieur spécialiste puis je suis passé consultant, responsable opérationnel et chef de projet. Depuis 2011, je suis chef du service maîtrise des risques QSE : Qualité Sécurité Environnement" de la région Centre composé de 8 personnes. Depuis 2012, je dirige également le service Mesures et analyses (7 personnes) dans les domaines de l'hygiène et de l'environnement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Audit

Management

Formation

Conseil