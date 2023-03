Deborah CHRETIEN

Bonjour je me présente Chretien Déborah créatrice et directrice de Falbala.fr.

Auto entreprise crée en Le 01 avril 2010,

cette auto entreprise vous propose différents services qui sont les suivants:

- Agence événementiel.

- Styliste ongulaire fixe et ambulante.

- vendeuse d'objet lumineux et festifs ambulante.

Pour toutes informations ou renseignements n'hésitez pas à me contacter.



Merci.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Service a domicile

Animations commerciales

Service à la personne

Gestion

Animation des ventes

Production audiovisuelle

Techniques de vente

Animation d'équipe

Animation de réunions

Animation d'ateliers

Vente directe

Production