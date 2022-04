Dee Dee NZEUTEM

ZikNetwork agence de conseil en communication et en développement de projets artistiques.



Artistes, managers, Label, vous avez un projet artistique à mettre en avant ?



ZikNetwork est l'agence qu'il vous faut.

Nous gérons tout l'aspect communication autour d'un artiste :

- Élaboration d'un plan marketing complet.

- Buzz sur internet

- conception de l'identité numérique de l'artiste

- création de bannières,

- MySpace, flash



Et bien plus ....



Mes compétences :

Blogging

Communication

Conseil

Conseil marketing

Facebook

Internet

Marketing

marketing viral

Promotion

Rap

Web

Web-marketing

Webmarketing