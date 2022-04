Originaire de Marseille Nicolas JOUBERT est a l'écoute des meilleurs sons et dj's internationaux. Il se forgea un monde dans le domaine Electro dans un concept unique. Son style a immédiatement été apprécié par la jeunesse ainsi que le grand public pour lequel il met en place des concepts reconnus.



Sa notoriété grandissante lui a permis de rencontrer les plus grands de la scène Française et internationale tel que David Vendetta, Nayer, Mohombi, Amel Bent, Angunn, Dj Abdel, Mister You, BIG ALI, Inna Modja, Collectif métissé, Muttonheads, Moussier Tombola, Tom Frager, Baptiste Giabiconi, Pzk, Jean-Roch, Audrey Valorzi, Jeremy De Koste et bien plus encore...



De passage dans les plus grands Clubs et radios Françaises (Radio Star, Virgin Radio,...) Deejay Eletek est une personnalité capable de déplacer les foules lors de grands évènements.



IL a continué à dévellopper ses compétences en tant que chargé de communication auprès de High Dream Team, il fera part de son expérience afin de proposer des services d'exception. High Dream Team, société chargée des projets d’évènementiel basée essentiellement sur la réalisation et la production de clips vidéos, de soirées étudiantes et promouvoir toutes les personnes intéressées au monde du mannequinat.



Il à été Directeur Technique du jeu Silado Le Grand Quizz (Jeu N°1 en Italie) dans lequel il à été en charge de son dévelloppement. Il est aussi chargé de mission et représentant pour diverses agence de Booking et de Management afin de proposer aux clubs des concepts capables de retourner les lieux les plus prestigieux!



Aujourd'hui Vice-Président de la Sté Créa4 M.JOUBERT aura pour objectif de dynamiser l'activité de conception de solutions informatiques ainsi que de jeux en lignes