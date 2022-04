Bonjour,



Actuellement a la recherche d'emploi voici ci jointe mon curriculum vitae en pièce joint, joignable a tout moment et de tout type de travail du bâtiment gros œuvre et second œuvre de base électronicien et maçon-boiseur -ferrailleur avec 14 année de bâtiment travail dans la maçonnerie traditionnel dite a l'ancienne. Pour me contacter par email marcko-FR-02@hotmail.fr.

veuillez agréer mes sincères salutations distinguées.







Mes compétences :

Nacelles

DEC Alpha Hardware