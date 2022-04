Deepsharma BUMMA

Une entreprise dynamique et à l'écoute.

Basée dans la région PACA, Soulier Consulting propose des prestations intellectuelles

d'assistance technique et d'expertise en ingénierie mécanique.



Nous travaillons dans le domaine du nucléaire en installation générale.



Actuellement nous recherchons des Dessinateurs/Dessinatrice Autocad 3D en tuyauterie/HVAC/Elec

La maitrise de PDMS serait un plus.



Mes compétences :

Installation generale

Catia v5

Autocad

SSD

Solidworks

SMARTPLANT ELECTRICAL

CAO

Management

Microsoft Office