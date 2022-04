Défi MARTINIQUE

- Réaliser une première sur la 10ème Route du Rhum... Zéro émission de CO2 !!!



- Remporter la Route du Rhum 2014 dans la Catégorie Rhum !



- Être l'Ambassadeur de la Martinique dans cette course mythique !



- Transmettre la Passion de la Voile à la jeunesse Martiniquaise !



- Communiquer sur la Protection de l'environnement !



Traverser l’Océan Atlantique en course soit 3500 miles marins, sans aucune goutte de carburant,

en utilisant uniquement les énergies renouvelables.



Pour réaliser ce défi, le voilier sera modifié et préparé en Martinique.



Le projet permettra :



- De préfigurer les voiliers du futur, économes en énergie et respectueux de l’environnement maritime.



- De démontrer l’efficacité d’un panel d’énergies renouvelables et propres rendant le voilier autonome

vis-à-vis du pétrole.



- De sensibiliser le public, les professionnels et les amateurs du nautisme et de la mer

aux alternatives énergétiques, à la lutte contre le dérèglement climatique et sur les pollutions marines.



- De promouvoir l’autoproduction énergétique en privilégiant les énergies primaires renouvelables

non émettrices de gaz à effet de serre (hydro-générateur, photovoltaïque, aérogénérateur).



- De promouvoir les transports maritimes écologiques et économes en énergie (Cargo Voile).



- De promouvoir les actions pour l’environnement de nos partenaires institutionnels.



- De rendre compte sur le site du projet de l’avancée des différentes étapes puis de la

navigation pendant la course et du bilan énergétique après course.



- De communiquer sur la protection de l’environnement maritime auprès des élèves des écoles

qui participeront au concours « décore ton voilier pour la Route du Rhum ».





