Deflandre DANIEL

Bonjour,



Bienvenue sur mon parcours.



Je me présente, Daniel, je suis indépendant depuis peu dans le service de navette aéroport, gare, port et bien d'autres.

Cela fait quelques années que, je suis chauffeur, j'ai commencé comme ce métier dans la livraison de fournitures de bureau (Guilbert Belgium devenu Niceday).

ensuite, j'ai voulu passer à la vitesses supérieur et, j'ai voulu passer mon permis poids lourds.

A partir de là, j'ai eu une succession de jobs.

En passant de chauffeur poids lourds national(Belgique)puis vers l'international.(Europe de l'Est).

Ensuite, j'ai fait la connaissance avec un indépendant qui travaillait pour une société de navette aéroport, gare, port mais aussi, qui proposait un service limousine, genre 7m ou 9 mètres.

Et, j'ai vraiment eu envie de goûter à ce type de clientèle et, je suis vraiment devenu fou de mon boulot car, je me trouvais, en général, en face de personne qui rayonnait de joie, même sur le retour des vacances.

C'est pourquoi, j'ai décidé de devenir chauffeur aux services multiples.

Cela passe de la livraison de votre courrier, en général, jusqu'au service particulier selon les besoins du client.



Mes compétences :

Chauffeur

Courrier

Hotel

Voyage