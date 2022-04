Deflandre DANIEL

Mes compétences reconnues en matière de gestion et de management m’ont permis de gravir les différents échelons de la hiérarchie dans le secteur automobile.

Mon expérience dans le management, ma capacité à convaincre, mon relationnel et mon ouverture d’esprit ainsi que ma pugnacité m’ont permis de fédérer mes équipes lors de chaque nouvelle mission et m’ont permis d’atteindre ainsi les objectifs de réussite fixés.

création d'une SAS agence automobile en Mai 2015

L AGENCE AUTOMOBILIERE 203 BIS RUE DE LILLE 59554 NEUVILLE SAINT REMY

VENDEZ ACHETEZ VOTRE AUTO EN TOUTE SECURITE

cambrai@agenceauto.com



Mes compétences :

Gestion

Pugnacité

Management

