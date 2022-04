Defontaine JÉRÉMIE

Après avoir acquis une réelle expérience au sein de la logistique et du Transport et ce, dans différents secteurs, je suis actuellement à la recherche d’un poste dans le milieu de la Logistique et de la Distribution.



Mes expériences m’ont permis de développer mes connaissances de la Logistique, du transport et de la douane. Mais également d’acquérir une solide connaissance des processus de la Logistique Import et Export. En effet, de part mes différents rôles, j’ai pu appréhender et maîtriser le pilotage des flux physiques et informationnels depuis les Achats-Approvisionnements auprès du fournisseur jusqu’à la livraison des marchandises chez le client. Ma formation Bac+ 4 en tant que «Responsable en Logistique de distribution » m’a permis d’acquérir des compétences dans le Management, la gestion de projet ainsi que des outils Logistique-Transport afin d’optimiser les coûts, les délais de la Supply-Chain.





Mes compétences :

Movex

ERP AS400

Informatique - Pack Office - VBA