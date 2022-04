Degaulle TATOU KUETE

CTES TECHNOLOGIES est une société de droit camerounais basé à Douala. Sa vocation première est de fournir des produits et solutions informatiques, systèmes de sécurité / vidéo surveillance / controle d'accès, ainsi que des pretations en télécommuniacation et en réseau électrique. Mettant un point d'honneur sur l'Hygiène, la Sécurité, l'Envoronnement et la Qualité au travail, elle offre aux entreprises un service de qualité grace à un réseau de partenaire de rénommée internationale.

Elle se déploie dans les domaines suivants:



- DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

- CREATION ET HEBERGEMENT DE SITE WEB

- INTEGRATION DES SOLUTIONS INFORMATIQUES

. Infrastructures Réseaux

. Administaration des Serveurs

. Messagerie interne

. Interconnection des sites



- TELECOMMUNICATION

. Réseau téléphonique

. Autocom



- SYSTEMES DE SECURITE

. Alarmes / Vidéo surveillance

. Controle d'accès

. Détection de fumée / gaz / incendie

. Gestion de présence

. Automatisme des accès



- Réseau électrique

- Groupe électrogène / Onduleurs / Extincteurs



Nous mettons à la disposition de nos clients des ingénieurs chevronnés et qualifiés de dimension mondiale.

CTES TECHNOLOGIES c'est aussi: l'Etude, la Conception, la Réalisation, le Consulting, l'Installation, la vente, le SAV, la Formation.



L'offre de CTES TECHNOLOGIES repose sur sa propre capacité d'adaptation aux besoins du client et sur des partenariats solides avec des grands constructeurs de matériels informatique, industriel et électrique. Nous mobilisons nos ressources pour offrir le meilleur en matière de conseil, d'éllaboration de solutions, d'installation et de mise en oeuvre.