Dehao ZHANG

Détendeur du CAPM du PMI, sanctionné d’un double diplôme en système d’information et finance, passionné de nouvelles technologies, très attaché au relationnelle et doué d’une grande capacité d’adaptation, je recherche actuellement un premier emploi qui me permettrait de mettre en pratique les compétences que j'ai pu développer au fur et à mesure de mes expériences précédentes, qui couvre des domaines SI et finance.





LANGUES



Français : Avancé (Diplôme d'Etudes en Langue Française : B2 validé, 5 ans en France)

Anglais : Avancé (TOEIC 955/990)

Chinois (mandarin) : langue maternelle



SYSTEMES D’INFORMATION ET GESTION DE PROJET



SI décisionnel (ETL, modélisation dimensionnelle, OLAP, Business Object), conception et évolution de SI, UML, SI et maitrise des organisations, urbanisation SI, modélisation des processus métiers

Connaissances de CMMI Version 1.3,détendeur du CAPM du PMI, en préparation d’examen de PMP du PMI, connaissance de PMIS



FINANCE



Finance internationale (cash management, forward, swap, option), Evaluation financière d’entreprise (MEDAF, Bates, Gordon & Shapiro, multiples, DCF), Fusions Acquisitions et Capital Investissement (IPO, LBO, VC)



INFORMATIQUES



Bonne connaissance des systèmes d’exploitation de UNIX : GNU/Linux et de Windows

Très bonne connaissance de Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Access), VBA

Java, C++, C, Python, PHP, SQL, Hibernate



