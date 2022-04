Déhégnant Marès OULAÏ

OULAÏ Déhégnant Marès

Mobile : (+225) 03 201 955 / 07 701 822

Email : marou82@live.fr

Né le : 25/05/1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire)

Situation matrimoniale : Célibataire



Informaticien, titulaire de Certificats Microsoft en Administration réseaux et d'un Brevet de Technicien Supérieur en Informatique Industrielle et Maintenance



Objectifs :



Mettre mes compétences au service d'une entreprise ou une institution en quête d'un personnel qualifié et compétent. Correspondre aussi avec des personnes exerçant dans le même domaine que moi, en vue d'un échange d'expériences.



Mes compétences :

Dépannage informatique

Veille technologique

Administration réseaux

Microsoft Windows Server 2003 / 2008

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8

JQuery

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

VPN

SNMP

MySQL

JavaScript

Java

HTTP

HTML

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory

AJAX

Internet

LAN/WLAN

Traduction anglais français