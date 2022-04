Dehiba SARAH

Nom : DEHIBA

Prénom : SARAH

Adresse : Institut National des Télécommunications et des Technologies

de l’Information et de la Communication

SENIA-ORAN.



Nationalité : Algérienne.

Sexe : Féminin.



mon cursus:



2011 : Diplôme d’Ingénieur d’état en Système de Télécommunications.

Sujet de fin d’étude : Etude, configuration et supervision

des MSANs noté 14,75/20..

2011 : Attestation de suivi de cours d’ORACLE SQL 9i (28 heures)

à l’Institut des Télécommunications d’Oran.



2005-2008 : DEUA Diplôme d’Etudes Universitaires

Appliquées à l’Institut des Télécommunications d’Oran.

2008 : Attestation en informatique secrétariat bureautique

(Word ; Excel).

2008 : Diplôme de CISCO CCNA1-Networking Basics

à l’Institut des Télécommunications d’Oran.

Spécialité : Transmission.

Sujet de fin d’étude : Etude des contraintes techniques

engendrées par la migration vers les hauts débits

(cas d’Algérie Telecom) noté 16,5/20.



2003-2006 : Diplôme de Technicien Supérieur en Comptabilité

et Finance à l’institut de formation professionnelle(CFPA) Es-Senia.

2004 : Baccalauréat option Science Nature et Vie.



Expériences professionnelles:



1er stage : 3mois (Septembre-Octobre-Novembre) au Centre Régional de Comptabilité (CRC) Algérie Poste.

2eme stage : Du 08/07/06 au 26/07/06 à ORAN BEN MHIDI CECLI.

3eme stage : Du 08/03/08 au 17/04/08 à ORAN Centre d’Amplification HADDADINE (C.A.1).

4eme stage : Du 11/07/09 au 29/07/09 au Centre Téléphonique 8 d’Es-Senia.

5eme stage : Du 14/07/10 au 01/08/10 à ORAN Centre de Réseaux Multiservices HADDADINE (R.M.S).

6eme stage : Du 19/09/10 au 07/10/10 à ORAN Centre d’Amplification HADDADINE (C.A.1).



7eme stage : Du 20/03/11 au 31/03/11 à ORAN Centre CRMN « Ibn Rochd ».

8eme stage : Du 06/04/11 au 07/04/11 à ORAN Centre HADDADINE réseaux Multi-services (RMS).



Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d’organisation et ma capacité de travail. Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles.



Mes compétences :

Transmission