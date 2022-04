Je souhaite une nouvelle carrière dans le secteur du tourisme comme guide interprète touristiques pour étrangers en Algérie. j'ai une très bonne connaissance des régions et sites touristiques, une bonne connaissance historique et archéologique. je maitrise couramment l'anglais et le français



Mes compétences :

Accueil

Encadrement

Encadrement de groupes