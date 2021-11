Dehina BENDADA

Proactive , organisée, rigoureuse , flexible, avec de fortes appétences techniques , de bonnes capacités managériales au sein déquipes multidisciplinaires chargées du déploiement des projets digitaux et dopérations de campagnes digitales.

Orientée business et ayant le sens du résultats ; jagis principalement sur les missions principales suivantes :



- Effectuer un état des lieux de lexistant, analyser les besoins et élaborer un plan daction dédié à la gestion de la présence des entreprises en ligne et au développement de leurs notoriétés et/ou de leurs produits et services.



- Définir et mettre en oeuvre les stratégies digitales en coordination avec les différents services de l' entreprise ( Direction, DSI , Marketing et communication..).



- Définir les budgets , planifier , organiser et superviser les activités des différentes équipes chargées de la conception, production , développement et déploiement des projets digitaux ( Intranet / plateforme web / application mobile / campagnes digitales..).



- Piloter , diriger et évaluer les opérations et campagnes digitales pour le développement commercial des entreprises.