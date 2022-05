Wail ARADJ

Ingénieur en systèmes automatisés et informatique industrielle, j’ai effectué mon master en alternance au sein de Plastic Omnium Auto Extérieur où j’ai mis en pratique toutes les connaissances théoriques acquises pendant mes études. Après une expérience enrichissante ou j’ai été polyvalent, autonome, et conducteur de changement dans les tâche effectuées. L’année après l’obtention de mon diplôme j’ai consolidé mon profil en suivant un master de Management d’entreprise.

Je souhaite intégrer une entreprise en tant qu’ingénieur dans le domaine de Génie électrique, automatisme, informatique industrielle. Domaines que j’affectionne tout particulièrement.





Mes compétences :

Audit

Visual Basic

VHDL

TCP/IP

Simulink

SQL

PC VUE

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Linux

LabVIEW

IP

EDI

C Programming Language

Apple Mac

C/C++

Unity pro

PL7 Pro

GMAO

Ladder

Skylink