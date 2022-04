Oussama KACHANI

Ingénieur des systèmes automatisés avec une expérience dans le domaine des Systèmes d'Information Industriels, je possède des connaissances étendues sur des systèmes de supervision et d'architectures de réseaux industrielles.



Actuellement, je recherche un poste d'ingénieur en automatisme et informatique industrielle. Je reste à l'écoute des opportunités professionnelles, et ouvert à une mobilité en France et à l’international. .



Mes compétences :

la supervision

Simulink

SQL

Microsoft Excel

MATLAB

IP

HTML

Ethernet

C++

C Programming Language

UML/OMT

Buses