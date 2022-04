Dehlah JERRY UFOR

Je suis un professionnel bancaire dynamique et des finances avec une nationalité camerounaise pour le poste à solliciter des emplois disponibles en Finance, Conseil, Management, Comptabilité financière, Contrôle interne et externe ou un poste équivalent dans les secteurs public et privé que ce soit nationalement ou internationalement.

Je détiens une maîtrise en Banque et Finance, d'une Licence en sciences économiques et un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en Sciences Economiques et de Gestion, tous de l'Université de Yaounde2; Soa Cameroun

Pour avoir quelques compétences diverses pratiques et fonctionnels dans la compréhension et la gestion de lecture des questions difficiles de notre société. J'ai entrepris une formation à court terme tout aussi intensif sur la démocratie et la gouvernance, qui m'a donné la possibilité d'obtenir un diplôme professionnel international en administration des élections (diplomatie internationale et la gouvernance) de Yaoundé CIFADDEG, soutenu par l'Union européenne et la France en 2010.

J'ai plus de trois ans d'expérience diversifiée qui travaillent dans des Finances, des banques, des mathématiques et de statistique pour affaires, économie et gestion principalement sur la base à temps partiel dans le secteur privé notamment à l’ INTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE/ISTDI Douala comme un enseignant vacataire de L’ Economie Des Entreprises et La Gestion et Administration Des Affaires.

Je suis en service actif en tant que formateur à temps partiel et formation professionnelle Consultant économique dans trois écoles professionnelles à Douala, au Cameroun.

Je ne peux décrire brièvement ma force de travail comme étant le devoir conscient, en tant qu'apprenant rapide, dynamique au travail de façon autonome et en équipe avec des gens issus de milieux différents de réglage, ne pas avoir l'aptitude de démontrer pratique, la communication et les techniques de présentation dans les tâches difficiles. J'ai un sens élevé de responsabilité et de conscience en aidant l'organisation à atteindre les résultats visés, même si elle implique de travailler sous pression avec des priorités concurrentes. Je suis en mesure d'articuler la structure complexe et des décisions de gestion et peut entreprendre vaste champ à la fois national et international des missions.





Mes compétences :

Performant