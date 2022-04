Alain Claude KWEDI

Expérimenté et doué d’un grand sens de la communication et des responsabilités, j'ai eu le privilège d'exercer d'importantes fonctions commerciales et marketing au sein de grandes multinationales avec des résultats probants.



Je jouis d’une longue expérience au sein d’entreprises à culture française, franco-marocaine et allemande, dans des contextes B to C mais aussi des contextes B to B.

Mes missions furent pour l’essentiel la gestion et le développement d’une unité commerciale, de marques à forte notoriété, d’importantes équipes de vente, d'après vente et d’exploitation vouées à la croissance des activités de l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité, dans un souci permanent de performance et de satisfaction de la clientèle.



Au-delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels et l’accent mis sur les résultats.



Mon caractère déterminé de gagneur m’a jusqu'ici permis d'évoluer dans un environnement très difficile et multiculturelle où la capacité à fédérer, le savoir, le savoir-faire, et les résultats sont les seuls étalons de la réussite.



Je cherche aujourd’hui à intégrer une société commerciale dynamique où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution. Je suis disposé à travailler au Cameroun ou à l'étranger selon les opportunités qui se présenteraient.





Pour plus d'informations ou de détails, Merci de trouver ci-dessous mes contacts:



Téléphone: +237 699822165

E-mail: alkwedi@yahoo.fr











Mes compétences :

- Force de proposition et confiance en soi

- Expérience de terrain sous toutes ses formes et

- Organisé et pourvu de capacités d'analyse et de

- Bonne culture financière & dialogue aisé avec la

- Transport express et logistique.

- Contrôle.

- Dialogue avec des interlocuteurs variés.

- Maîtrise parfaitement les techniques de vente et

- Excellente connaissances des techniques de distr

- Développeur Commercial, orienté résultats

- Rigoureux, tenace, charismatique

- Management des marques et/ou produits

- Coaching

- Fortes compétences managériales (encadrement &

- Construction d’un réseau

- Goût de la communication et des déplacements fré