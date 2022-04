Deiboune HACÈNE

Je suis employé par la SNCF depuis Septembre 2005, rattaché à la branche Infrastructure. J'agis au seins d'une ABE (Agence Bâtiment Energie), c'est une agence de la SNCF dont le but est la gestion de son propre patrimoine.

Domaine d'intervention des ABE (Maintenance, entretien, construction).





J'occupe actuellement le poste DPX (Dirigeant de Proximité) à l'ABE de Strasbourg.



Le DPX est garant du niveau de sécurité et de production sur son site ainsi que de son équipe (surveillant de travaux, agent bâtiment) via un suivi régulier du lieu et de ses agents. Mon équipe se compose de 8 agents de maitrise et d'exécution.

Le DPX anime son équipe afin d'améliorer la production (il peut avoir à traiter certains problèmes en opérationnel); il gère de plus de nombreuses tâches administratives pour les agents de son équipe.



Rigoureux, Structuré et méthodique



Goût du terrain.

Aptitude aux chiffres et au dessin.

Sens de la communication.

Bonnes facultés d’adaptation.



Possède une vision globale des procédures de fonctionnement liées à la bonne gestion économique et physique d'un chantier.



Organisé, dynamique et autonome.



Mes compétences :

dynamique

Rigoureux

organisé