Dany LEMOINE

En effectuant un Master IDESSE, j'ai pu découvrir les domaines de compétences que sont l’analyse de données, les statistiques, la constitution et l'administration de bases de données, la modélisation mathématique, l'informatique pour l’ingénierie des données, la réalisation d’études et projets, le traitement et la structuration de l’information, l'économie, la gestion, la finance ou encore les systèmes d’information géographique (SIG)



Dans le but d'une spécialisation, j'ai complété ma formation par un Master 2 Transport, Territoire et Environnement, ce qui m'a donné l'opportunité d'intégrer la SNCF.



J’attache beaucoup d’importance aux valeurs humaines et sociales dans le travail.



Surtout, n'hésitez pas à me demander une mise en relation ... ce site est fait pour cela !



Mes compétences :

SAS

Contrôle de gestion

R

Statistique

Modélisation

Mathématique

SIG