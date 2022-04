Dejan MILOSAVLJEVIC

-responsable commercial pour les chaussures Kenzo - femme, au sein de groupe Rossimoda (LVMH)

-développement commercial en France et a l'international pour la marque de chaussures de luxe - Chrissie Morris

-responsable commercial por l'europe de l'est et moyen orient pour les chaussures Charles Jourdan

-vendeur showroom pour YSL, Sonia Rykiel, Kenzo, Revillon

-conseilleur de vente chez Colette, Beauty by Et Vous, Mona, Marchand Drapier

-plusieurs mission a Moscou pour Aizel, Soho, Crocus city Mall

- les langues parlant: français - courant, anglais - courant, russe - bon niveau, serbe - maternelle



Mes compétences :

Vente

Luxe

Mode