Veronique GRAS

J'ai construit mon parcours professionnel dans la distribution spécialisée au poste de Directrice de réseau de magasins.



Mes compétences s'articulent autour :



Du management des équipes : recrutement, coaching, formation et soutien des directeurs et des vendeurs.

De la gestion commerciale des réseaux de boutiques et des corners en grands magasins : réseaux existants, développement et restructuration de réseaux

De la gestion des indicateurs commerciaux

De la gestion des postes de frais et des niveaux de stocks

Du merchandising des points de vente



Mes compétences :

Luxe

Distribution spécialisée

Parfumerie

Mode

Animation de réseau

Retail europe

Merchandising et points de vente

Grands magasins

Management d'équipe

Développement commercial