Caroline ROUSSEL (DESCORMES )

Après une première partie de carrière de manager dans le domaine de l'Organisation et de la Supply Chain, et une formation au coaching professionnel, j'ai crée mon métier : accompagner le développement des modes de management permettant l'innovation et la création d'opportunités dans un univers mouvant.



Aussi, j'ai développé mon approche propre en tant que consultante, facilitatrice et coach, au sein de l'agence 1.2.3 Facilitez ! que j'ai co-fondée en 2015.

Mon rôle au quotidien : dynamiser lénergie collaborative dans les organisations afin de répondre à leurs défis en créant "plus de valeur avec plus de plaisir".



De plus, j'interviens régulièrement pour des conférences inspirantes sur les sujets liés à la place et au rôle positif de l'Homme dans cet univers sans cesse en mouvement qu'est le Monde du Travail.



Envie d'en savoir plus sur ce que vous pouvez réaliser grâce au travail collaboratif et à l'intelligence collective ? Allez nous découvrir sur www.123facilitez.fr



#123Facilitez #Inspirer #Transformer #Former