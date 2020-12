Xavier BERNERON

Une carrière résolument tournée vers la fonction logistique au sein de grands groupes de distribution et une bonne connaissance du management caractérisent mon parcours professionnel.



Mes nombreuses années d’expérience à des postes de direction opérationnelle m’ont permis d’acquérir des compétences à la fois en management, en gestion de centre de profit, en organisation de l’ensemble des activités de sites stratégiques dont un à dimension européenne (RH, QHSE, approvisionnements, logistique, transport, finance, relations commerciales, démarrage de site, transferts d'activité), ainsi qu’en suivi de mise en place de projets conséquents, avec pour objectif la satisfaction des clients dans le respect des budgets définis.



Après avoir mené à bien de nombreux projets pour de grands Groupe, j’avais depuis quelques temps envie de me lancer dans un projet entrepreneurial pour mon propre compte. C’est ainsi que courant 2014, afin de créer mon entreprise en franchise, j’ai décidé de signer un partenariat avec l’enseigne CASH CONVERTERS, leader sur son secteur d’activité de l'achat-vente de produits d'occasion aux particuliers. L'engouement actuel pour les produits de "seconde main" rend le concept très porteur et dans l'air du temps. Tant sur le plan économique qu'écologique, consommer, recycler, redonner vie à un objet est désormais synonyme d'avenir.



Après une enquête et une étude de marché approfondie menée dans le cadre de ce projet, j’ai pris la décision en accord avec l’enseigne, d’implanter mon 1er magasin en région Franche-Comté, et plus particulièrement à Dole dans le Jura où la zone de chalandise de 90 000 habitants est vierge de concurrence directe.





Mes compétences :

Ressources humaines

Approvisionnements

SAP

Gestion de projets

Transports

Service client

Logistique

Finance

Management

QHSE