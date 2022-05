Martine GIRAUD

Un parcours hétéroclite ! Mais qui me permet d'offrir plusieurs compétences et aptitudes à mes patients.

J'ai passé 12 ans dans la vente pour mettre à profit mes études : commerciale labo, vendeuse d'espace pub, de porcelaine, et de déco d'intérieur, et responsable de boutique de prêt à porter.

Ont suivi 7 années dans la zoologie pour assouvir ma passion du genre animal : soigneuse et dresseuse d'animaux sauvages (tigres, lions, ours, renards, rapaces...) pour le cinéma, recherche des animaux correspondants au story board, imprégniation et dressage, soins et élevage.Responsable de nursery en parcs et zoos, préparations photos et tournages pub et courts ou longs métrages.Création de spectacles en parcs animaliers...

Enfin, mes 15 dernières années ont été consacrées à la remise en forme holistique. Formée à la phytothérapie, l'énergétique chinoise, ainsi qu'à des logiciels et matériels médicaux spécifiques à l'amincissement, formée à la chrononutrition®, la micronutrition... Création de ma 1ère enseigne, "Nutridéal" à Bourges, comme co-gérante, suivi d'ouvertures à Orléans et Angers. Responsable de centres Athéna (Moving), puis départ à Barcelone, puis en Afrique et poupounage de mon fils !

De retour, 2 ans plus tard, responsable à Pessac d'"Espace Minceur" au sein d'un complexe sportif. Après un licenciement inattendu, création du concept Holiform, pour réconcilier le corps et l'esprit, avec la chrono-nutrition validée par un DU, des soins amincissants, la micronutrition. J'accompagne chaque prise en charge par l'énergétique chinoise au service du corps, en regard de mon enseignement en Feng Shui puisque je suis diplômée de l'école de Feng Shui Impérial de Grand Master Chan Kun Wha.

Je suis aujourd'hui nutrithérapeute à Bourges,fondatrice du Programme Holiform et réalise mes consultations à domicile et par skype.



Mes compétences :

Alimentation santé

Amincissement

Energétique

Énergétique chinoise

Feng shui

Micronutrition

Nutrithérapie

Nutrition

Santé