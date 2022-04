Franck BERNERON

Tourné vers les langues et les voyages, j'ai fait des études d'anglais puis me suis spécialisé en Commerce International et Logistique. J'ai démarré ma vie professionnelle dans une PME de transport routier de conteneurs - entrepôt sous douane qui m'a permis de toucher du doigt ce secteur et m'a donné une envie d'y travailler qui ne m'a plus quitté depuis.

J'ai rejoint CMA CGM dans la foulée puis ai poursuivi mon parcours dans la commission de transport où j'ai appris les aspects les plus techniques du transport international et de la douane.

J'ai intégré l'Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos en 2009 pour m'occuper de l'Association des Agents et Consignataires de Navires et du Comité Marseillais des Armateurs de France.

Je m'investis au quotidien pour que notre port soit attractif pour les navires comme pour les marchandises et suis fier d'y contribuer, à mon échelle.



Mes compétences :

Aéronautique

Brésil

Défense

Défense nationale

Douane

International

Logistique

Navigation

Transit

Transport