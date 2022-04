Dejan NIKOLIC

Début 2013 je rejoins le Groupe PRIENE, celle-ci est constitué de sociétés existantes ou nouvellement créées qui se sont associées dans le but de répondre à l’ensemble des prestations électriques utiles à nos clients, que ce soit pour des chantiers de travaux neufs, des chantiers de rénovation ou de la maintenance d’installations.



Travaillant en sous-traitance pour de grands groupes depuis plusieurs années et pour des clients importants depuis la création de notre groupe (Société Générale, Crédit Agricole,…), nos moyens humains et matériels sont conséquents et nous permettent de réaliser des chantiers nécessitant

jusqu’à 65 techniciens (chantier Thalès par exemple) ou dans les conditions du milieu occupé et en production.





Mes compétences :

Câblage

CONSTRUCTION

SSI

VDI