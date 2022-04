Deka PIPPO

Originaire d'un petit pays d'Afrique de l'Est, bordé par la mer Rouge, j'ai côtoyé très tôt le domaine du commerce international via le Port de Djibouti; principal acteur économique de la région. Cet environnement a fait naître chez moi un profond attrait pour les problématiques de logistique et de transport, au point d'en faire mon projet professionnel.



Dans ce cadre j'ai décidé de poursuivre mes études supérieures à l'Université du Littoral Côte d'Opale (Dunkerque). J'ai d'abord intégrer la licence Logistique-Transport, au terme de laquelle j'ai effectué un stage professionnel de 6 mois chez "AGS DÉMÉNAGEMENT" leader international du déménagement (particuliers/institutions).



Fortement intéressée par la dimension internationale du métier, j'ai décidé d'orienter mon cursus vers une première année de Master en Affaires Internationales spécialisation Logistique-Transport. Afin de renforcer mes connaissances en micro et macro économie, j'ai décidé de poursuivre l'intégralité de mon deuxième semestre au sein de l'Université d'Economie de Cagliari (Sardaigne). Ce fut un projet très enrichissant culturellement parlant.



De retour en France, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi dans le secteur de Logistique-Transport où je saurai à la fois vous faire bénéficier de mon autonomie et de mon adaptabilité à vos problématiques et m'inscrire dans une fonction responsabilisante et un cadre professionnel structurant.



N'hésitez pas à me joindre par mail pour toute opportunité: dek_pippo@hotmail.com



A bientôt.





Mes compétences :

Transport

Commercial

Responsable

Administrative

Logistique