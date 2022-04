Dekra BEN YAHIA

Jeune diplômée à la recherche d'un emploi.



Bonjour,



Initialement issue d'un cursus en Biotechnologies (BTS en Biophysique, Licence en Génétique, Microbiologie, Biologie Moléculaire et Cellulaire et Biotechnologie), j'arrive à la fin de mon MBA en Management et Marketing des Biotechnologies, spécialisé dans le domaine Marketing & Biologie.



J'ai pour projet professionnel de poursuivre dans le Marketing Pharmaceutique (en tant que chef de produit) car aujourd'hui je suis capable de vous proposez à la fois des compétences techniques scientifiques et promotionnels concernant des produits de santé.



Je suis donc à l'écoute du marché, et ouverte à tous contacts.



BEN YAHIA DEKRA

dekra.b.yahia@gmail.com



Mes compétences :

Biophysique

Gestion de projets

Communication