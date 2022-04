Delagrange KRIMBO

Le CFA Centre Formation Artistique Krimbo

Accueillir des jeunes déscolarisés et les enfants issus de familles démunies et orphelins au sein

de mon centre artistique qui leur dispense une formation artistique complète

(danse, , percussion; chants, peinture et artisanat), leur apporter les bases

scolaires minimum, développer leur autonomie sociale et financière en

leur apprenant à exploiter leur formation artistique (spectacles, stages

et enseignement, leur donner des clés de pédagogie pour leur permettre de se prend en charge



