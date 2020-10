Lauryathe Céphyse BIKOUTA

En reconversion professionnelle vers le métier d'opératrice-régleuse sur commande numérique



RECHERCHE ACTIVE DE STAGE

Opératrice-régleuse sur commande numérique





Bonjour ç tous,

Je suis actuellement en formation MANUFACTURE au centre AFPA de Magnanville. Cette formation, financée par la région, a pour objectif de découvrir les métiers de lindustrie et de valider un projet professionnel afin de répondre à la pénurie de candidat sur les métiers « en tension ».



Pour pouvoir valider mon projet professionnel sur le métier d'opératrice-régleuse sur commande numérique, et ainsi intégrer une formation qualifiante, je dois réaliser une période en entreprise non rémunérée d'une durée de 2 semaines, du 10 au 21 août 2020 sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle afin de me confronter à la réalité terrain. Le stage est non rémunéré.



Je souhaiterai m'intégrer une équipe pour mon stage d'observation afin de me permettre de confirmer mon choix et de valider mon projet de reconversion. Ce stage d'observation s'achèvera par la présentation d'un rapport de stage.



Merci de me contacter, je vous souhaite une bonne fin de journée.