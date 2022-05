Lauryathe BIKOUTA

Initiatrice et directrice de tuSeo, premier festival international du rire en République du Congo depuis octobre 2004, Lauryathe est sans conteste l’une de ces femmes dont l’Afrique a le plus grand besoin aujourd’hui.



Entreprenante, ambitieuse et professionnelle, autonome et déterminée, elle est attachée à ses racines africaines autant qu’elle est ouverte sur le monde.



Après des études universitaires en langues et littérature française à Brazzaville, elle s’engage dans la vie professionnelle en 1996 dans le domaine du secrétariat. Mais sa passion pour l’art, la culture et la communication ne tarde pas à se révéler et à l’amener hors des sentiers battus.



La crise politique du 5 juin 1997 la force à s’installer à Pointe-Noire où, très vite, elle se hisse au rang des femmes les plus en vue dans les milieux culturels de la ville océane. Elle mène une vie active au sein de l’Association des jeunes pour les jeunes. Collaboratrice au journal La Semaine Africaine, elle est primée en 1998 « Prix Tchikounda » de la meilleure journaliste culturelle par la Direction régionale de la culture et des arts au Kouilou.



Lauryathe est fondatrice en 1998 de la Compagnie Zangul’art, première troupe féminine congolaise de théâtre qu’elle dirige et dans laquelle elle s’illustre également par ses talents de comédienne. Elle créera plus tard, tour à tour, l’Union des femmes artistes du Congo (UFAC) en avril 1999 ; Badaboum, spectacle de hip hop ; Reg’Arts, bulletin d’information culturel et le groupe M’Sendo théâtre.



Aguerrie par toutes ces expériences, elle revient à Brazzaville en mai 2003 et crée, le premier festival du rire « tuSeo » dont la première édition s’est tenue du 24 au 28 octobre 2004 à Brazzaville, République du Congo.



La dernière initiative à son actif est la création en février 2011 en France de l’association socioculturelle dénommée «ASSOCIATION LENDA » dans les Yvelines, précisément à Limay.



Lauryathe vit désormais entre la France et le Congo. Elle est mère de trois enfants.



Mes compétences :

Communication

Culture

Environnement

Spectacle

Tourisme