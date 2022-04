Delahaye JEAN-SEBASTIEN

Titulaire du Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Electrique et Informatique

Industrielle avec l’option Electronique, je travaille depuis plus de 13 ans chez RETIS Communication

en tant que technicien études câblage.



Durant toutes ces années de formation, j'ai acquis de solides compétences dans le domaine du

câblage informatique VDI (Voix, Données, Images). J'argumente les choix des solutions techniques

et du matériel puis je finalise l'offre avec l'élaboration d'un devis technique.



De plus, je suis amené à entrer en contact avec les clients afin de soutenir notre offre

commerciale face aux autres concurrents, je dois développer un argumentaire et faire une soutenance

afin de mettre en avant notre entreprise. J'ai ainsi travaillé avec des grandes entreprises

nationales et internationales.



D'autre part, j'ai acquis une expérience solide dans la DAO (dessin assisté par ordinateur)

sur le logiciel AUTOCAD.



Mes compétences :

Autocad

Câblage informatique VDI

Cablage fibre optique

VDI

Datacenter

ANGLAIS

Prix de l'INNOVATION RETIS 2014