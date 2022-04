Delahaye LAETITIA

"Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie" Confucius



Après plusieurs années d'expériences réussies comme Manager d'une équipe de vente et d’un Service Clients , j'ai voulu mettre à profit toutes mes compétences et ma volonté de réussir une activité professionnelle indépendante, qui m'a apporté pleine satisfaction professionnelle , financière et surtout une belle aventure humaine.



Aujourd'hui je souhaite intégrer une entreprise de valeurs où la culture se base sur le "faire grandir", la cohésion d'équipes et où nous partageons la passion de la gagne et du travail dans le respect entre collaborateurs, avec la confiance de nos clients.



J’attache beaucoup d’importance dans mon métier aux quotidiens, à l’approche client, il faut savoir cerner et satisfaire ses besoins, et répondre à ses attentes, tout en s’adaptant à son mode de consommation. J’ai acquis les compétences pour animer, encadrer et donner du sens à la mission de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising

Management