Delalandre XAVIER

Homme de 46 ans possédant une expérience professionnelle significative dans les domaines de la gestion de marchés, de contrats et l' encadrement de personnels sur site industriel.

Passionné par mon métier et aimant l' autonomie, j' aspire développer mon réseau de connaissances professionnels dans le milieu industriel et plus spécifiquement dans l' environnement du traitement industriel.





Mes compétences :

l'expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit