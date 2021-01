J'aime travailler sur des solutions type SAAS, les architectures distribuées, le SOA.

J'aime pouvoir proposée une certaine dose d'innovation, relever des défis techniques et pouvoir apprendre des projets et de mes collaborateurs.





Mes compétences :

Continuous integration

SQL Server

Javascript

My sql

C#

CSS

Teamcity

.NET 2.0/4.0

SQL

Web services

SOAP REST XML RPC

XML

Json

Mvc

Asp.net

Scrum

Dba

Merise

VB

Agile

.net

Microsoft

Analyse

JQuery

Saas

Architecture SOA